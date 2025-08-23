«Локомотив» — «Ростов»: Мохеби реализовал пенальти на 57-й минуте

«Ростов» отыграл один мяч в матче 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:2.

На 57-й минуте гол с пенальти забил форвард ростовчан Мохаммад Мохеби.

Перед этим главный арбитр показал желтую карточку защитнику «Локомотива» Кристиану Рамиресу за фол на форварде «Ростова» Роналдо. После подсказки ВАР и просмотра эпизода на предмет красной карточки судья решил оставить в силе свое изначальное решение.

Встреча проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».