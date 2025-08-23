Семак опроверг информацию об интересе к Венделу из Саудовской Аравии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клубу не поступало предложений из Саудовской Аравии по полузащитнику Венделу.

Ранее появилась информация о том, в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован «Аль-Иттихад».

«Нет, на сегодняшний день нет. Слухи и разговоры ходят, не знаю, кто это говорит. Но на сегодняшний день — нет. В клуб ничего не поступало, сто процентов», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Контракт бразильца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2028-го.