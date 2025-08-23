Семак опроверг информацию об интересе к Венделу из Саудовской Аравии
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клубу не поступало предложений из Саудовской Аравии по полузащитнику Венделу.
Ранее появилась информация о том, в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован «Аль-Иттихад».
«Нет, на сегодняшний день нет. Слухи и разговоры ходят, не знаю, кто это говорит. Но на сегодняшний день — нет. В клуб ничего не поступало, сто процентов», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Контракт бразильца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2028-го.
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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|
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|53
|
4
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|52
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|33
|
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|8
|14
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|32
|
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|7
|8
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|29
|
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|30
|6
|9
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|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
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|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
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|29-60
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30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
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|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
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|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
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Силва Лима Исмаэл
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|26
|1
|5
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