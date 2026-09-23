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Булатов: «Нам без разницы, с кем играть. Мы хотим и «Спартак» обыграть, и «Факел», и «Оренбург»

Булатов: «Нам без разницы, с кем играть. Мы хотим и «Спартак» обыграть, и «Факел», и «Оренбург»

Павел Лопатко

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов выразил надежду, что его команда сможет обыграть «Спартак» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России. Игра запланирована на 10 октября.

«У нас уже давно написаны планы, мы знаем чуть ли не каждую тренировку, что мы будем делать. Мы готовимся заранее... У нас есть ожидание следующего матча, и мы хотим, чтобы эти 3 недели прошли как можно быстрее... Следующий матч дома со «Спартаком», большой клуб, большая команда. Мы ждем ее в гости... И мы надеемся, что ей будет тяжело. Нам без разницы, с кем играть. Мы хотим и «Спартак» обыграть, и «Факел», и «Оренбург», каждого хотим обыграть», — приводят «Вести» слова Булатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

«Крылья Советов» занимают 9-е место в таблице чемпионата России (11 очков после 9 матчей). «Спартак» (19 очков после 9 встреч) идет на 2-м месте. В мае 2026 года самарская команда обыграла московскую на своем поле (2:1) в 28-м туре РПЛ сезона-2025/26.

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Источник: «Вести»
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Сергей Булатов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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