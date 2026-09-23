Булатов: «Нам без разницы, с кем играть. Мы хотим и «Спартак» обыграть, и «Факел», и «Оренбург»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов выразил надежду, что его команда сможет обыграть «Спартак» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России. Игра запланирована на 10 октября.

«У нас уже давно написаны планы, мы знаем чуть ли не каждую тренировку, что мы будем делать. Мы готовимся заранее... У нас есть ожидание следующего матча, и мы хотим, чтобы эти 3 недели прошли как можно быстрее... Следующий матч дома со «Спартаком», большой клуб, большая команда. Мы ждем ее в гости... И мы надеемся, что ей будет тяжело. Нам без разницы, с кем играть. Мы хотим и «Спартак» обыграть, и «Факел», и «Оренбург», каждого хотим обыграть», — приводят «Вести» слова Булатова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

«Крылья Советов» занимают 9-е место в таблице чемпионата России (11 очков после 9 матчей). «Спартак» (19 очков после 9 встреч) идет на 2-м месте. В мае 2026 года самарская команда обыграла московскую на своем поле (2:1) в 28-м туре РПЛ сезона-2025/26.