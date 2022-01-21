Вагнер Лав: «Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Теперь я должен помочь молодым игрокам «Мидтьюлланна»

Нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой переход в «Мидтьюлланн».

«Мне очень нравится, что «Мидтьюлланн» — это клуб, в котором много молодых игроков, — приводит слова Вагнера пресс-служба «Мидтьюлланна». — Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Это помогло мне вырасти как футболисту, и я не забыл об этом. Теперь я должен помочь молодым игрокам «Мидтьюлланна». Я с нетерпением жду, когда смогу проявить себя в новой роли и поделиться своим футбольным опытом».

Контракт 37-летнего бразильца с датским клубом рассчитан до конца сезона.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Вместе с армейцами он выиграл Кубок УЕФА.

В прошедшем сезоне нападающий забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за «Кайрат».