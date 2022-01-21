Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:11

Вагнер Лав: «Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Теперь я должен помочь молодым игрокам «Мидтьюлланна»

Вагнер Лав вспомнил о своем переходе в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото Официальный сайт «Мидтьюлланн»

Нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой переход в «Мидтьюлланн».

 

«Мне очень нравится, что «Мидтьюлланн» — это клуб, в котором много молодых игроков, — приводит слова Вагнера пресс-служба «Мидтьюлланна». — Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Это помогло мне вырасти как футболисту, и я не забыл об этом. Теперь я должен помочь молодым игрокам «Мидтьюлланна». Я с нетерпением жду, когда смогу проявить себя в новой роли и поделиться своим футбольным опытом».

Контракт 37-летнего бразильца с датским клубом рассчитан до конца сезона.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Вместе с армейцами он выиграл Кубок УЕФА.

В прошедшем сезоне нападающий забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за «Кайрат».

Источник: https://www.fcm.dk/nyheder/vagner-love-jeg-er-kommet-til-midtjylland-for-at-vinde-titler/
Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК Мидтьюлланн
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Стала известна зарплата 18-летнего Соколова в «Крыльях Советов»
Тренер ЦСКА по физподготовке оценил уровень готовности Медины
Тренер ЦСКА по физподготовке: «У нас отличное взаимопонимание с Алексеем Березуцким»
Экс-менеджер «Динамо» Орещук назвал два преимущества «Зенита» перед другими клубами в России
«Милану» предложили купить Азмуна у «Зенита»
«Локомотив» подпишет форварда «Монако», Мелкадзе согласовал контракт с «Сочи», «Астон Вилла» хочет Суареса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лимит надо смягчать, но не отменять». Габулов выделил главные проблемы российского футбола

Стала известна зарплата 18-летнего Соколова в «Крыльях Советов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости