Стала известна зарплата 18-летнего Соколова в «Крыльях Советов»

Зарплата 18-летнего Соколова в «Крыльях» составит 500 тысяч рублей

Полузащитник «Химок» Артем Соколов подпишет контракт с «Крыльями Советов» 22-23 января, информирует «РБ Спорт». Месячная зарплата 18-летнего футболиста составит 500 тысяч рублей плюс премиальные. О сроках контракта источник не сообщается.

Также, по данным издания, «Крылья Советов» подпишут контракт с 19-летним защитником «Олимпа-Долгопрудного» Яном Гудковым, который находится на просмотре в самарском клубе. Месячная зарплата игрока составит 250 тысяч рублей плюс премиальные.

Напомним, оба игрока —воспитанники футбольной школы «Чертаново». Их агентом является Павел Андреев, который работает с большинством нынешних футболистов «Крыльев Советов». Ранее Соколов и Гудков прибыли на сборы команды в Турцию.

В нынешнем сезоне на счету Соколова 12 матчей в РПЛ за «Химки», в которых полузащитник отметился одной голевой передачей.

Гудков провел в составе «Олимпа-Долгопрудного» 22 матча в ФНЛ-1 текущего сезона. Результативных действий защитник на свой счет не записал.