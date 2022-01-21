«Лимит надо смягчать, но не отменять». Габулов выделил главные проблемы российского футбола
Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что отменять лимит на легионеров в чемпионате России не стоит. По его мнению, нужно найти золотую середину.
— Перейдем к более общим темам. Как бы вы в целом оценили развитие российского футбола в последние годы? Где главные болевые точки, что мешает прогрессу?
— К сожалению, нельзя сказать, что российский футбол развивается. Есть отдельные положительные моменты, порой какие-то промежуточные успехи у сборной России, но в целом системного прогресса пока не наблюдаем. Есть много причин, почему этого не происходит. Это и проблемы при подготовке футболистов, тренеров, и лимит на легионеров, и вся система профессионального футбола. Целый комплекс вопросов, которые нужно решать. Взять хотя бы ФНЛ-2: количество клубов, которые участвуют в соревнованиях, несоизмеримо с масштабами нашей стороны. За двадцать лет мы потеряли во втором дивизионе половину команд. И это тоже проблема. Чем больше профессиональных клубов и футболистов, тем выше конкуренция, больше претендентов в сборную России.
Есть проблемы с финансированием и профессиональных клубов, и детских школ. Лишь единицы чувствуют себя комфортно, а подавляющее большинство испытывают сложности. Бизнес не очень заинтересован в развитии футбола, в основном расходуются бюджетные деньги. Конечно, у всех одинаковых возможностей быть не может, но все-таки клубы должны жить в первую очередь за счет того, что зарабатывают. А у нас только-только начинают появляться какие-то доходы, да и то лишь в РПЛ. Все эти вопросы надо прорабатывать. Может быть, коль уж в футболе немало государственных средств, создать какой-то единый фонд, который будет более равномерно распределять средства между клубами, чтобы росла конкуренция. Например, в зависимости от результатов, как спортивных, так и коммерческих, по работе с болельщиками. Идей может быть много, но кто-то их должен реализовывать, проработать в комплексе.
В том числе выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По-нынешнему, качество российских футболистов не соответствует ценам на них. При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами — тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы и российские футболисты не оказались за бортом РПЛ, и при этом они не оказывались в сверхпривилегированном положении. Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7