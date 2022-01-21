«Лимит надо смягчать, но не отменять». Габулов выделил главные проблемы российского футбола

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что отменять лимит на легионеров в чемпионате России не стоит. По его мнению, нужно найти золотую середину.

— Перейдем к более общим темам. Как бы вы в целом оценили развитие российского футбола в последние годы? Где главные болевые точки, что мешает прогрессу?

— К сожалению, нельзя сказать, что российский футбол развивается. Есть отдельные положительные моменты, порой какие-то промежуточные успехи у сборной России, но в целом системного прогресса пока не наблюдаем. Есть много причин, почему этого не происходит. Это и проблемы при подготовке футболистов, тренеров, и лимит на легионеров, и вся система профессионального футбола. Целый комплекс вопросов, которые нужно решать. Взять хотя бы ФНЛ-2: количество клубов, которые участвуют в соревнованиях, несоизмеримо с масштабами нашей стороны. За двадцать лет мы потеряли во втором дивизионе половину команд. И это тоже проблема. Чем больше профессиональных клубов и футболистов, тем выше конкуренция, больше претендентов в сборную России.

Есть проблемы с финансированием и профессиональных клубов, и детских школ. Лишь единицы чувствуют себя комфортно, а подавляющее большинство испытывают сложности. Бизнес не очень заинтересован в развитии футбола, в основном расходуются бюджетные деньги. Конечно, у всех одинаковых возможностей быть не может, но все-таки клубы должны жить в первую очередь за счет того, что зарабатывают. А у нас только-только начинают появляться какие-то доходы, да и то лишь в РПЛ. Все эти вопросы надо прорабатывать. Может быть, коль уж в футболе немало государственных средств, создать какой-то единый фонд, который будет более равномерно распределять средства между клубами, чтобы росла конкуренция. Например, в зависимости от результатов, как спортивных, так и коммерческих, по работе с болельщиками. Идей может быть много, но кто-то их должен реализовывать, проработать в комплексе.

В том числе выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По-нынешнему, качество российских футболистов не соответствует ценам на них. При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами — тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы и российские футболисты не оказались за бортом РПЛ, и при этом они не оказывались в сверхпривилегированном положении. Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола.