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«Лимит надо смягчать, но не отменять». Габулов выделил главные проблемы российского футбола

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что отменять лимит на легионеров в чемпионате России не стоит. По его мнению, нужно найти золотую середину.

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— Перейдем к более общим темам. Как бы вы в целом оценили развитие российского футбола в последние годы? Где главные болевые точки, что мешает прогрессу?

— К сожалению, нельзя сказать, что российский футбол развивается. Есть отдельные положительные моменты, порой какие-то промежуточные успехи у сборной России, но в целом системного прогресса пока не наблюдаем. Есть много причин, почему этого не происходит. Это и проблемы при подготовке футболистов, тренеров, и лимит на легионеров, и вся система профессионального футбола. Целый комплекс вопросов, которые нужно решать. Взять хотя бы ФНЛ-2: количество клубов, которые участвуют в соревнованиях, несоизмеримо с масштабами нашей стороны. За двадцать лет мы потеряли во втором дивизионе половину команд. И это тоже проблема. Чем больше профессиональных клубов и футболистов, тем выше конкуренция, больше претендентов в сборную России.

Есть проблемы с финансированием и профессиональных клубов, и детских школ. Лишь единицы чувствуют себя комфортно, а подавляющее большинство испытывают сложности. Бизнес не очень заинтересован в развитии футбола, в основном расходуются бюджетные деньги. Конечно, у всех одинаковых возможностей быть не может, но все-таки клубы должны жить в первую очередь за счет того, что зарабатывают. А у нас только-только начинают появляться какие-то доходы, да и то лишь в РПЛ. Все эти вопросы надо прорабатывать. Может быть, коль уж в футболе немало государственных средств, создать какой-то единый фонд, который будет более равномерно распределять средства между клубами, чтобы росла конкуренция. Например, в зависимости от результатов, как спортивных, так и коммерческих, по работе с болельщиками. Идей может быть много, но кто-то их должен реализовывать, проработать в комплексе.

В том числе выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По-нынешнему, качество российских футболистов не соответствует ценам на них. При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами — тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы и российские футболисты не оказались за бортом РПЛ, и при этом они не оказывались в сверхпривилегированном положении. Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола.

Владимир Габулов
Футбол
ФК Химки
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Зенит

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 5
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Спартак

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