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Евсеев: «Мечта возглавить «Локомотив»? Давайте без этих пафосных тем»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев сообщил, что осенью ему звонили из одного из клубов РПЛ.

— Чемпионская гонка в РПЛ еще жива?

— Я без понятия. У меня своя гонка. За РПЛ я слежу довольно поверхностно. Какие-то игры, конечно, смотрел. Но уже пауза в РПЛ длится два месяца. Я и забыл, какой там расклад. На данный момент мне это неинтересно. Я на сборах. У меня конкретная задача — подготовить «Шинник» ко второй части сезона.

— Этой зимой вы не ждете звонков от команд РПЛ?

— Мне звонили оттуда. Осенью. Спрашивали.

— Почему не пошли?

— Значит, были другие варианты.

— Вы по РПЛ не соскучились?

— Как вам сказать... Конечно, этот турнир сильно отличается от первой лиги. Все совершенно другое. Но это не говорит о том, что я в «Шиннике» работаю спустя рукава. Такого нет.

— Когда «Локомотив» еще не определился с новым тренером после ухода немецких специалистов, у вас была надежда, что руководители клуба обратят свой взор именно на вас?

— Я же вам уже дал информацию.

— Про звонок из «Локомотива»?

— Я вам клуб не называю. Просто сказал — звонили из команды РПЛ, разговаривали.

— Бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива» мечтают в качестве тренеров возглавить эти команды.

— Нет, нет. Давайте все-таки без этих пафосных тем про мечту.

Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. В РПЛ он работал с «Уфой» с марта 2019 года по октябрь 2020 года.

Как футболист Евсеев играл за «Локомотив» в период с 2000 по 2007 год.

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева

Вадим Евсеев
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шинник
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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