Евсеев: «Мечта возглавить «Локомотив»? Давайте без этих пафосных тем»
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев сообщил, что осенью ему звонили из одного из клубов РПЛ.
— Чемпионская гонка в РПЛ еще жива?
— Я без понятия. У меня своя гонка. За РПЛ я слежу довольно поверхностно. Какие-то игры, конечно, смотрел. Но уже пауза в РПЛ длится два месяца. Я и забыл, какой там расклад. На данный момент мне это неинтересно. Я на сборах. У меня конкретная задача — подготовить «Шинник» ко второй части сезона.
— Этой зимой вы не ждете звонков от команд РПЛ?
— Мне звонили оттуда. Осенью. Спрашивали.
— Почему не пошли?
— Значит, были другие варианты.
— Вы по РПЛ не соскучились?
— Как вам сказать... Конечно, этот турнир сильно отличается от первой лиги. Все совершенно другое. Но это не говорит о том, что я в «Шиннике» работаю спустя рукава. Такого нет.
— Когда «Локомотив» еще не определился с новым тренером после ухода немецких специалистов, у вас была надежда, что руководители клуба обратят свой взор именно на вас?
— Я же вам уже дал информацию.
— Про звонок из «Локомотива»?
— Я вам клуб не называю. Просто сказал — звонили из команды РПЛ, разговаривали.
— Бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива» мечтают в качестве тренеров возглавить эти команды.
— Нет, нет. Давайте все-таки без этих пафосных тем про мечту.
Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. В РПЛ он работал с «Уфой» с марта 2019 года по октябрь 2020 года.
Как футболист Евсеев играл за «Локомотив» в период с 2000 по 2007 год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2