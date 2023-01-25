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Стала известна точная дата рождения основателя «Спартака» Николая Старостина

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Стала известна точная дата рождения основателя московского «Спартака» Николая Старостина.

Согласно данным в метрической книге Москвы от 1902 года, Николай Старостин родился 26 февраля 1902 года (13 февраля по старому стилю) в Пресненском районе Москвы.

Ранее некоторые источники указывали, что Старостин родился 13 февраля 1902 года (по новому стилю), в иных источниках указывалось, что он был рожден в 1900 году.

Николай Старостин — один из первых руководителей общества «Спартак», он создал нынешнее название и эмблему клуба. Он умер 17 февраля 1996 года в возрасте 93 лет.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Николай Старостин
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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