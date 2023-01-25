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Сегодня, 14:35

На «Химки» наложили запрет на регистрацию новых футболистов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Химок».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что на «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Решение было принято 24 января во время заседания палаты РФС по разрешению споров. Организация удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении «Химок». Запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров после заявления клуба в случае исполнения обязательств перед посредником, установленных решением палаты.

Также палата РФС по разрешению споров оштрафовала «Химки» за невыполнение решений органа в соответствии с пунктами 6 и 11 статьи 54 регламента РФС по разрешению споров.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.

Источник: https://rfs.ru/news/217411
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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