Евсеев закончил флеш-интервью фразой «всем спасибо, все свободны»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев одной фразой завершил флеш-интервью после победы над «Уралом» (2:0, 1:0) в VK Видео переходных матчах. Команда 50-летнего специалиста сохранила место в РПЛ.

— Как у Киплинга в Маугли: «Это была славная охота?»

— Всем спасибо, все свободны.

Евсеев стал главным тренером «Динамо» 29 декабря 2025 года после отставки Хасанби Биджиева. В сезоне-2025/26 команда набрала 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

