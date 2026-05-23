23 мая, 20:45

Евсеев закончил флеш-интервью фразой «всем спасибо, все свободны»

Вадим Евсеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев одной фразой завершил флеш-интервью после победы над «Уралом» (2:0, 1:0) в VK Видео переходных матчах. Команда 50-летнего специалиста сохранила место в РПЛ.

— Как у Киплинга в Маугли: «Это была славная охота?»

— Всем спасибо, все свободны.

Евсеев стал главным тренером «Динамо» 29 декабря 2025 года после отставки Хасанби Биджиева. В сезоне-2025/26 команда набрала 26 очков и заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Урал&raquo; в&nbsp;переходных матчах и&nbsp;сохранило место в&nbsp;РПЛ.Евсеев переиграл Березуцкого. Махачкалинское «Динамо» осталось в РПЛ

Популярное видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Балтика

 13
Алексей Батраков
Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Краснодар

 16
Алексей Батраков
Локомотив

 10
Максим Глушенков
Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Ахмат

 26 1 5
Вся статистика

