Дзюба заявил, что покинет «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после VK Видео переходного матча с «Ротором» заявил, что покинет тольяттинскую команду.

В субботу, 23 мая, «Акрон» дома уступил «Ротору» (0:1) в ответном матче за право играть в чемпионате России сезона-2026/27, но по сумме двух игр (2-1) сохранил прописку в РПЛ.

«Я рад, что мы остались, как будто чемпионами стали. Останусь ли я? Нет», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Форвард выступает за «Акрон» с 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. Ранее он играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба четыре раза становился чемпионом России. Также он трижды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.

37-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной страны.

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