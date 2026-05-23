Стали известны все участники РПЛ в сезоне-2026/27

Определились все участники чемпионата России в сезоне-2026/27.

Последние два места заняли «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Тольяттинская команда прошла «Ротор» по сумме двух матчей (2:1), команда из Дагестана — «Урал» (3:0).

Из Первой лиги напрямую вышли «Родина» и «Факел».

Также в РПЛ-2026/27 выступят «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Балтика», «Динамо» (Москва), «Рубин», «Ахмат», «Ростов», «Крылья Советов», «Оренбург».

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