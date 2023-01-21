Спортдир «Вероны»: «Ведем переговоры с ЦСКА по аренде Гайча, но они не близки к завершению»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку рассказал о переговорах с ЦСКА по аренде нападающего Адольфо Гайча.

«Мы действительно ведем переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», — приводит слова Маррокку Sport24.

Действующее соглашение Гайча с армейцами рассчитано до лета 2025 года

В текущем сезоне 23-летний аргентинец провел за ЦСКА 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.