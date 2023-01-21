Спортдир «Вероны»: «Ведем переговоры с ЦСКА по аренде Гайча, но они не близки к завершению»
Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку рассказал о переговорах с ЦСКА по аренде нападающего Адольфо Гайча.
«Мы действительно ведем переговоры по аренде Адольфо Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», — приводит слова Маррокку Sport24.
Действующее соглашение Гайча с армейцами рассчитано до лета 2025 года
В текущем сезоне 23-летний аргентинец провел за ЦСКА 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
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|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
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|
7
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|
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|7
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|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|17
|6
|3
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|5
|7
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|
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|4
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|19
|
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|17
|1
|10
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|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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