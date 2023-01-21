В «Оренбурге» не собираются продавать легионеров

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал возможную продажу легионеров клуба.

«В начале зимы к нам обращались по поводу наших ребят, но конкретики не было. Наш план в том, чтобы всех сохранить. Мы не рассматриваем продажу кого-либо из них», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

После первой половины сезона РПЛ клуб занимает 7-е место с 25 очками.