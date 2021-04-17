В «Уфе» рассказали о состоянии Урунова перед матчем со «Спартаком»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Все ребята чувствуют себя нормально. Команда в хорошем настроении, травмированных нет. Все в строю. Сможет ли сыграть Урунов? Это будет решать главный тренер. У Остона была травма, он начал тренироваться только два дня назад. Сыграет он или нет — будет известно только завтра. По арендному соглашению он имеет право сыграть против «Спартака», — сказал Газизов «СЭ».
Матч 26-го тура «Спартак» — «Уфа» пройдет в воскресенье, 18 апреля, на стадионе «Открытие Арена» (Москва). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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