Червиченко считает, что у «Спартака» не возникнет особых проблем с «Уфой»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура между красно-белыми и «Уфой».
«Какой будет счет? Думаю, 3:0 в пользу «Спартака». Все зависит от настроя. Если не будет шапкозакидывательского настроения, то «Спартак» вполне может победить. «Уфа» первый матч под руководством Стукалова показала себя очень неплохо, забили 3 мяча. И в целом играли довольно-таки прилично», — сказал Червиченко «СЭ».
«У «Спартака» есть небольшие кадровые потери. Хотя, как мне кажется, особых проблем у красно-белых возникнуть не должно, и они спокойно должны обыгрывать «Уфу». Скорость, нападение, лучше качество игроков — это повлияет на результат. Хотя в футболе бывает всякое — команда соперника один затолкнет, отбивается, а ты не можешь выиграть», — отметил Червиченко.
Матч 26-го тура «Спартак» — «Уфа» пройдет в воскресенье, 18 апреля, на стадионе «Открытие Арена» (Москва). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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