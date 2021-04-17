Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Червиченко считает, что у «Спартака» не возникнет особых проблем с «Уфой»

11:22
Теги:

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура между красно-белыми и «Уфой».

«Какой будет счет? Думаю, 3:0 в пользу «Спартака». Все зависит от настроя. Если не будет шапкозакидывательского настроения, то «Спартак» вполне может победить. «Уфа» первый матч под руководством Стукалова показала себя очень неплохо, забили 3 мяча. И в целом играли довольно-таки прилично», — сказал Червиченко «СЭ».

«У «Спартака» есть небольшие кадровые потери. Хотя, как мне кажется, особых проблем у красно-белых возникнуть не должно, и они спокойно должны обыгрывать «Уфу». Скорость, нападение, лучше качество игроков — это повлияет на результат. Хотя в футболе бывает всякое — команда соперника один затолкнет, отбивается, а ты не можешь выиграть», — отметил Червиченко.

Матч 26-го тура «Спартак» — «Уфа» пройдет в воскресенье, 18 апреля, на стадионе «Открытие Арена» (Москва). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

Спартак — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3889
Все опросы
Как сыграет «Спартак» с командой своего бывшего директора Шамиля Газизова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры