Понсе рассказал о своем состоянии перед матчем с «Уфой»
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе 17 апреля в интервью клубному YouTube-каналу поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«К счастью, травма уже позади, я сейчас на 100% чувствую себя готовым к игре. Мы продолжаем подготовку к игре с «Уфой», надеемся, возьмем три очка. Гонка бомбардиров с Ларссоном и Соболевым? Спасибо ребятам за тот вклад, который они внесли в общий успех команды. В игре с «Уфой» должен наступить мой черед. Хотя личные достижения не так важны, главное — положительный результат «Спартака», — заявил Понсе.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Красно-белые находятся на втором месте в турнирной таблице с 47 очками, опережая на одно очко ЦСКА и «Локомотив». Уфимцы — 15-е (17 очков).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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