Понсе рассказал о своем состоянии перед матчем с «Уфой»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе 17 апреля в интервью клубному YouTube-каналу поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«К счастью, травма уже позади, я сейчас на 100% чувствую себя готовым к игре. Мы продолжаем подготовку к игре с «Уфой», надеемся, возьмем три очка. Гонка бомбардиров с Ларссоном и Соболевым? Спасибо ребятам за тот вклад, который они внесли в общий успех команды. В игре с «Уфой» должен наступить мой черед. Хотя личные достижения не так важны, главное — положительный результат «Спартака», — заявил Понсе.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Красно-белые находятся на втором месте в турнирной таблице с 47 очками, опережая на одно очко ЦСКА и «Локомотив». Уфимцы — 15-е (17 очков).