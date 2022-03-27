В «Уфе» рассказали о ситуации с возможным отъездом легионеров

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с легионерами в башкирском клубе.

«У нас в клубе по-прежнему все в полном порядке, стабильно. Ни один из легионеров на данный момент не хочет покинуть «Уфу». Мы общаемся с нашими игроками почти каждый день, держим руку на пульсе. Все работают в штатном режиме, готовятся к следующему матчу. Как в клубе отреагировали на отказ лиги от моратория на вылет в этом сезоне? Да никак. Для нас ничего не изменилось. Наша задача по-прежнему — набирать очки в каждом матче и не оглядываться назад», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.

После 22-х туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата.