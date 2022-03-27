Хашимото перешел в «Виссел Кобе» после приостановки контракта с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Хашимото перешел в «Виссел Кобе» на правах аренды

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хашимото перешел в «Виссел Кобе» на правах аренды, сообщает официальный сайт японского клуба.

Арендное соглашение 28-летнего японца с рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, главным тренером «Виссел Кобе» является бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.

В нынешнем сезоне Хашимото забил два мяча и отдал две результативные передачи в 10 матчах за «Ростов». Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами. Легионеры могут заключать контракты с иностранными клубами без каких-либо санкций.