Ткаченко: «По Бакаеву позитивно шли разговоры с европейскими командами, но сейчас переход невозможен»

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, рассказал о переговорах по футболисту с европейскими командами.

«Зимой Бакаев не мог перейти в «Сассуоло», мы не вели переговоров о переходе в иностранный клуб в прошлое окно. Это некорректная информация. Если говорить о вариантах на лето, то вести речь о переходе русского футболиста в Европу сегодня как минимум наивно. На сейчас, к сожалению, это невозможно. Разговоры с европейскими командами по Бакаеву шли, и шли позитивно, но я не люблю говорить о сделках, которые не состоялись.

Что касается продления контракта со «Спартаком», то ситуация такая же, но это сейчас как раз понятно, никто не может представить, каким будет русский футбол с июля. Я не только о формате, но и о мотивационном и экономическом ландшафте», — приводит «Чемпионат» слова Ткаченко.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 6 результативных передач в 27 матчах за красно-белых. Контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2022 года.