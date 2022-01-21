В «Уфе» анонсировали новый трансфер: «Сегодня будет объявлен еще один игрок»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о зимней трансферной кампании уфимского клуба.

«Цели на трансферное окно? Пока ничего рассказывать не будем. Мы уже подписали одного вратаря — Антона Чичкана. Сегодня будет объявлен еще один трансфер. Мы движемся, все нормально. Финансовая ситуация? Мы находим варианты для того, чтобы осуществлять трансферы. Диапазон у нас небольшой, но мы работаем. Истекающие контракты? Пока не работаем над этим», — сказал Газизов «СЭ».

В конце декабря Газизов заявил, что финансовые трудности «Уфы» полностью разрешены.

После 18 туров Тинькофф РПЛ уфимцы набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.