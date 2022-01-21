Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:53

В «Уфе» анонсировали новый трансфер: «Сегодня будет объявлен еще один игрок»

Шамиль Газизов анонсировал новый трансфер «Уфы»
Артем Бухаев
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото ФК «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о зимней трансферной кампании уфимского клуба.

«Цели на трансферное окно? Пока ничего рассказывать не будем. Мы уже подписали одного вратаря — Антона Чичкана. Сегодня будет объявлен еще один трансфер. Мы движемся, все нормально. Финансовая ситуация? Мы находим варианты для того, чтобы осуществлять трансферы. Диапазон у нас небольшой, но мы работаем. Истекающие контракты? Пока не работаем над этим», — сказал Газизов «СЭ».

В конце декабря Газизов заявил, что финансовые трудности «Уфы» полностью разрешены.

После 18 туров Тинькофф РПЛ уфимцы набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Азмун не покинет «Зенит» зимой
Мацуев: «Ларссон нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата»
Газизов заявил о возвращении Урунова на поле после возобновления чемпионата
Стала известна зарплата 18-летнего Соколова в «Крыльях Советов»
Вагнер Лав: «Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Теперь я должен помочь молодым игрокам «Мидтьюлланна»
Тренер ЦСКА по физподготовке оценил уровень готовности Медины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Доставим в Новогорск в наилучшем виде». Гендиректор «Химок» Габулов — о возможном возвращении в сборную Жиркова

Владимир Габулов прокомментировал слова Карпина о том, что футболисты сборной России испугались Хорватию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости