«Доставим в Новогорск в наилучшем виде». Гендиректор «Химок» Габулов — о возможном возвращении в сборную Жиркова

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что новичок команды Юрий Жирков должен помочь команде остаться в РПЛ.

— Может, Жирков вернется в сборную?

— Для «Химок» важнее, чтобы он нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем удачи и доставим в Новогорск в наилучшем виде.