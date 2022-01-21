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Сегодня, 12:00

Владимир Габулов прокомментировал слова Карпина о том, что футболисты сборной России испугались Хорватию

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что ответственность за матч против Хорватии (0:1) лежит больше на тренерском штабе сборной России.

Владимир Габулов. «С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова

— Карпин говорил после матча в Хорватии, что команда испугалась. У вас тоже такое мнение сложилось?

— Не совсем согласен с такой оценкой. Считаю, в данном случае ответственность больше лежит на тренерском штабе, нежели на футболистах. Значит, не нашли правильные слова, не подготовили ментально команду к этому матчу, неправильно расставили акценты.

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