В «Спартаке» заявили, что клуб намерен вернуть потраченные на Урунова деньги
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова о выкупе полузащитника красно-белых Остона Урунова, выступающего в уфимском клубе на правах аренды.
По информации «РБ Спорт», «Уфа» прислала в «Спартак» официальный запрос на приобретение Урунова за 1 млн евро. За эту же сумму красно-белые покупали полузащитника у уфимцев. Но «Спартак» прислал ответное письмо, в котором заявил, что не будет продавать футболиста дешевле 3 миллионов евро.
«Предложение по трансферу Урунова «Уфа» не присылала. В предыдущие разы было также: Шамиль Газизов через СМИ заявлял, что выслано предложение на Остона, никаких бумаг не было. И только после опровержения с нашей стороны предложение поступало. И каждый раз оно было крайне скромным. «Спартак» намерен вернуть то, что потратил на игрока, включая зарплату и подъемные. Если получится заработать, то прекрасно, ведь Газизов неоднократно заявлял, что Урунов это новая азиатская звезда, которая будет стоить 20-30 миллионов евро», — сказал Фетисов «СЭ».
20 февраля стало известно, что футболист перешел в «Уфу» на правах аренды из «Спартака» до конца сезона-2020/21. Летом 2020 года «Спартак» купил Урунова у «Уфы», подписав с игроком долгосрочный контракт.
(Владислав Флегонтов)
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