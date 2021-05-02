Агент защитника «Аталанты» прокомментировал интерес «Краснодара»
Лука Витторини, агент защитника «Аталанты» Хосе Луиса Паломино, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к аргентинскому футболисту.
«Ко мне обращались многие клубы по поводу Паломино, российские в том числе. В любом случае цена игрока очень высока. Не знаю, сколько клубов смогут заплатить 20 миллионов и выше», — сказал Витторини «СЭ».
Одноклубнику Алексея Миранчука 31 год, до конца контракта остается год, поэтому цена не должна быть выше 10 миллионов евро. Transfermarkt также оценивает Паломино в 10 миллионов евро. При этом его зарплата в итальянском клубе — 0,8 миллиона евро.
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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