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Агент защитника «Аталанты» прокомментировал интерес «Краснодара»

13:52
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Лука Витторини, агент защитника «Аталанты» Хосе Луиса Паломино, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к аргентинскому футболисту.

«Ко мне обращались многие клубы по поводу Паломино, российские в том числе. В любом случае цена игрока очень высока. Не знаю, сколько клубов смогут заплатить 20 миллионов и выше», — сказал Витторини «СЭ».

Одноклубнику Алексея Миранчука 31 год, до конца контракта остается год, поэтому цена не должна быть выше 10 миллионов евро. Transfermarkt также оценивает Паломино в 10 миллионов евро. При этом его зарплата в итальянском клубе — 0,8 миллиона евро.

(Екатерина Звенигородская)

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