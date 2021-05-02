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«Краснодар» заинтересован в защитнике «Аталанты»

13:36
Хосе Луис Паломино (слева). Фото Reuters
Хосе Луис Паломино (слева). Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» заинтересован в защитнике «Аталанты» Хосе Луисе Паломино, который имеет действующий контракт до 30 июля 2022 года.

Аргентинцу 31 год, за клуб из Бергамо он выступает с 2017 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Паломино провел 31 матч за «Аталанту», забил гол и отдал две голевые передачи.

(Константин Алексеев)

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