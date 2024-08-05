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Сегодня, 18:51

Зобнин получил повреждение на тренировке перед матчем с «Крыльями Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Спартака» перед матчем 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказали об игроках, у которых есть повреждения и травмы.

«Дуарте пока работает с ограничениями, Игнатов приболел, Зобнин получил повреждение на тренировке», — сказали в пресс-службе клуба.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет сегодня, 5 августа, в Москве, начало встречи — в 20:00 мск.

Самарцы находятся на последнем, 16-м месте турнирной таблицы чемпионата России без набранных очков. «Спартак» с 3 очками располагается на 8-й строчке.

Михаил Игнатов
Роман Зобнин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Игорь Дивеев

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Педро

Зенит

 3
П
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Зенит

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Бителло

Динамо

 4
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Локомотив

 3
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Факел

 2 1 0
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Динамо

 2 1 0
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