Зобнин получил повреждение на тренировке перед матчем с «Крыльями Советов»

В пресс-службе «Спартака» перед матчем 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказали об игроках, у которых есть повреждения и травмы.

«Дуарте пока работает с ограничениями, Игнатов приболел, Зобнин получил повреждение на тренировке», — сказали в пресс-службе клуба.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет сегодня, 5 августа, в Москве, начало встречи — в 20:00 мск.

Самарцы находятся на последнем, 16-м месте турнирной таблицы чемпионата России без набранных очков. «Спартак» с 3 очками располагается на 8-й строчке.