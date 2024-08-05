«Спартак» — «Крылья Советов»: Барко, Угальде и Песьяков начнут матч с первых минут

В понедельник, 5 августа, состоится заключительный матч 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Бабкин, Витюгов, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.

Перед началом матча красно-белые располагаются на восьмом месте в таблице чемпионата России с 3 очками. Самарцы идут на 16-й строчке с 0 баллов.