Юран заявил, что скоро вернется к работе

Известный российский тренер Сергей Юран в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем дальнейшей карьере.

— Когда увидим вас в работе?

— Скоро, — сказал Юран «СЭ».

28 апреля 2024 года специалист покинул должность главного тренера «Пари НН». Юран также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник» и другие клубы.