В «Спартаке» рассказали о поиске спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как продвигаются поиски нового спортивного директора.

— Не буду комментировать фамилии. Приблизительные даты? Не будем сейчас ничего объявлять хотя бы потому, что окончательной договоренности официально еще не достигнуто. Тем не менее, мы находимся в прямой коммуникации с кандидатами. Стараемся получать объективное мнение по той работе, которую проводим из тех или других источников, для того чтобы не принимать самоличных решений, тем более, я не являюсь в полной мере специалистом в сфере футбола — тактически, по футболистам и так далее, выполняю техническую роль. Насколько технически подходит человек команде, должен определять специалист и главный тренер. По этому поводу со специалистами и главным тренером работу проводим.

— Закрытие трансферного окна 7-го сентября, спортивного директора нет. Это означает, что не будет ни покупок, ни продаж?

— Нет, это не означает.

— То есть этим вы будете заниматься?

— Пока в клубе этим занимаюсь я. Но я говорил, что этим занимаюсь не я один. У нас есть специалисты, которые мне в этом помогают.

Напомним, что предыдущий спортивный директор Дмитрий Попов со скандалом покинул московский клуб.