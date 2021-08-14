В «Спартаке» рассказали о поиске спортивного директора
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как продвигаются поиски нового спортивного директора.
— Не буду комментировать фамилии. Приблизительные даты? Не будем сейчас ничего объявлять хотя бы потому, что окончательной договоренности официально еще не достигнуто. Тем не менее, мы находимся в прямой коммуникации с кандидатами. Стараемся получать объективное мнение по той работе, которую проводим из тех или других источников, для того чтобы не принимать самоличных решений, тем более, я не являюсь в полной мере специалистом в сфере футбола — тактически, по футболистам и так далее, выполняю техническую роль. Насколько технически подходит человек команде, должен определять специалист и главный тренер. По этому поводу со специалистами и главным тренером работу проводим.
— Закрытие трансферного окна 7-го сентября, спортивного директора нет. Это означает, что не будет ни покупок, ни продаж?
— Нет, это не означает.
— То есть этим вы будете заниматься?
— Пока в клубе этим занимаюсь я. Но я говорил, что этим занимаюсь не я один. У нас есть специалисты, которые мне в этом помогают.
Напомним, что предыдущий спортивный директор Дмитрий Попов со скандалом покинул московский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю