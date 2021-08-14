В «Спартаке» рассказали о будущем Урунова, аренде Педро Роши и возвращении Фернандо

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с Фернандо, Остоном Уруновым и Педро Рошей.

— Агент Фернандо говорил, что «Спартак» интересовался игроком. Можете рассказать подробнее?

— Это была инициатива не «Спартака». На меня вышел агент игрока. Я ему ответил, что мы рассмотрим возможность возвращения Фернандо, если это будет согласовано с главным тренером и будет свободна легионерская позиция.

— Как обстоит ситуация с Уруновым?

— Думаю, вопрос по Урунову в понедельник-вторник будет решен.

— Аренда?

— Да.

— Педро Роша ушел в аренду.

— Давно им занимались. Незнание им ни одного языка, кроме бразильского, не помешало мне с ним беседовать и два дня проводить переговоры. Получилось все хорошо. Более того, мы смогли добиться посредством коммуникации с ним и его агентом снижение зарплаты, что позволяет нам существенно экономить деньги на переходе. Надеюсь, этот переход совершиться после прохождения им медицинского обследования. С учетом того, что мы получаем, потому что аренда платная, с учетом того, что он понизился, клуб экономит более миллиона.