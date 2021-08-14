В «Спартаке» рассказали о будущем Урунова, аренде Педро Роши и возвращении Фернандо
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с Фернандо, Остоном Уруновым и Педро Рошей.
— Агент Фернандо говорил, что «Спартак» интересовался игроком. Можете рассказать подробнее?
— Это была инициатива не «Спартака». На меня вышел агент игрока. Я ему ответил, что мы рассмотрим возможность возвращения Фернандо, если это будет согласовано с главным тренером и будет свободна легионерская позиция.
— Как обстоит ситуация с Уруновым?
— Думаю, вопрос по Урунову в понедельник-вторник будет решен.
— Аренда?
— Да.
— Педро Роша ушел в аренду.
— Давно им занимались. Незнание им ни одного языка, кроме бразильского, не помешало мне с ним беседовать и два дня проводить переговоры. Получилось все хорошо. Более того, мы смогли добиться посредством коммуникации с ним и его агентом снижение зарплаты, что позволяет нам существенно экономить деньги на переходе. Надеюсь, этот переход совершиться после прохождения им медицинского обследования. С учетом того, что мы получаем, потому что аренда платная, с учетом того, что он понизился, клуб экономит более миллиона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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