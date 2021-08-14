Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку баннерам болельщиков, которые появились на матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).

«То, что происходило на трибунах, должно было взбодрить игроков: будьте злее, добивайтесь побед. Футболисты отреагировали на баннеры так, как и должны были.

Болельщики имеют право требовать результат, на старте результат тот, который не хотелось бы иметь. Но, тем не менее, мы сегодня набрали важные три очка, которые придадут команде уверенности.

А как на меня такая критика болельщиков должна давить? Я просто менеджер, который должен делать свою работу. На меня это не давит. Вопрос с болельщиками решится сам собой, когда команда начнет добывать результат. Если нет побед — болельщики недовольны», — объяснил Мележиков.