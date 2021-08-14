Гендиректор «Спартака»: «Если нет побед — болельщики недовольны»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку баннерам болельщиков, которые появились на матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).
«То, что происходило на трибунах, должно было взбодрить игроков: будьте злее, добивайтесь побед. Футболисты отреагировали на баннеры так, как и должны были.
Болельщики имеют право требовать результат, на старте результат тот, который не хотелось бы иметь. Но, тем не менее, мы сегодня набрали важные три очка, которые придадут команде уверенности.
А как на меня такая критика болельщиков должна давить? Я просто менеджер, который должен делать свою работу. На меня это не давит. Вопрос с болельщиками решится сам собой, когда команда начнет добывать результат. Если нет побед — болельщики недовольны», — объяснил Мележиков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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