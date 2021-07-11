«Максимум сейчас — итальянский ресторан». Джикия пошутил о возможном трансфере в серию А
21:20
Защитник «Спартака» Георгий Джикия отшутился на вопрос о возможном переходе в какой-нибудь итальянский клуб.
— Наверное, будешь болеть за Италию сегодня, раз тебя звали в «Наполи»?
— Звали, да?
— Писали об этом.
— Кто? Максимум мы сейчас можем поехать в итальянский ресторан. И на этом все.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Наполи» проявляет интерес к 26-летнему россиянину. Клуб рассматривал российского защитника в качестве замены Калиду Кулибали, который был близок к переходу в «Манчестер Сити».
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