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«Максимум сейчас — итальянский ресторан». Джикия пошутил о возможном трансфере в серию А

21:20
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия отшутился на вопрос о возможном переходе в какой-нибудь итальянский клуб.

— Наверное, будешь болеть за Италию сегодня, раз тебя звали в «Наполи»?

— Звали, да?

— Писали об этом.

— Кто? Максимум мы сейчас можем поехать в итальянский ресторан. И на этом все.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Наполи» проявляет интерес к 26-летнему россиянину. Клуб рассматривал российского защитника в качестве замены Калиду Кулибали, который был близок к переходу в «Манчестер Сити».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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