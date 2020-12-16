В «Спартаке» рассказали, что Тедеско решил не продлевать контракт после матча с «Сочи»
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал заявление главного тренер красно-белых Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт с московским клубом.
- К сожалению, вынужден сообщить, что Доменико принял такое решение, — сказал Фетисов «СЭ». — Последнее время он вел переговоры с руководством, был заинтересован в продлении контракта. Накануне матча с «Зенитом» он принял решение. Мы ему благодарны, что он сделал заявление заранее, чтобы мы успели найти другого тренера.
— Есть вероятность, что Тедеско покинет команду до весенней части?
— Решение будет принимать руководство.
— Когда было принято решение? Федун знал?
— Это было вчера вечером. Тедеско сообщил об этом руководству.
— Все решили держать это в секрете.
— Футболисты этого не знали. Насколько это известно мне — Доменико сообщил об этом в раздевалке после игры.
Решение Доменико принял после матча с «Сочи». У него были сомнения, он говорил, что очень скучает по семье, из-за ковидных ограничений не видит семью, скучает по ней. Но сложно сказать, что стало триггером.
— Перчатка порвалась?
— Все впереди.
(Артем Калинин, Анастасия Рацкевич)
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