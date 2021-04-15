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В «Спартаке» отреагировали на заявление Шалимова о переписанном возрасте Умярова

11:02
Доменико Тедеско и Наиль Умяров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско и Наиль Умяров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» заявление бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о том, что полузащитнику красно-белых Наилю Умярову на самом деле не 20 лет, а 25.

«Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», — сказал Фетисов «СЭ».

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 24 официальных матчах за «Спартак», в которых отличился 4 результативными передачами.

(Сергей Федоров)

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