В «Спартаке» отреагировали на заявление Шалимова о переписанном возрасте Умярова

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» заявление бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о том, что полузащитнику красно-белых Наилю Умярову на самом деле не 20 лет, а 25.

«Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», — сказал Фетисов «СЭ».

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 24 официальных матчах за «Спартак», в которых отличился 4 результативными передачами.

(Сергей Федоров)