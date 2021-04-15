В «Спартаке» отреагировали на заявление Шалимова о переписанном возрасте Умярова
11:02
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» заявление бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о том, что полузащитнику красно-белых Наилю Умярову на самом деле не 20 лет, а 25.
«Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», — сказал Фетисов «СЭ».
В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 24 официальных матчах за «Спартак», в которых отличился 4 результативными передачами.
(Сергей Федоров)
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