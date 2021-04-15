Шалимов об Умярове: «Пересмотрите эфир. Я просто ошибся и сразу поправился»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Химок» и «Краснодара» Игорь Шалимов в беседе с «СЭ» прокомментировал свою заявление о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове.

Ранее эфире «Матч ТВ» Шалимов сказал, что полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову на самом деле не 20 лет, а 25.

«Пересмотрите еще раз эфир, я просто ошибся. Мне казалось, что он 96-го года. Я ошибся и сразу поправился, сказал, что извиняюсь. Он был в молодежке, он 2000-го года», — сказал Шалимов «СЭ».

На официальных сайтах «Спартака» и РПЛ датой рождения Умярова указано 27.06.2000. Он перешел в «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года.

(Константин Колмаков)