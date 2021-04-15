Шалимов заявил, что игроку «Спартака» Умярову 25 лет, а не 20
10:50
Бывший главный тренер «Ахмата», «Химок» и «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову на самом деле не 20 лет, а 25.
Он перешел в «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года. С тех пор провел за первую команду 42 матча.
«Умярову знаете, сколько лет? — сказал Шалимов. — 22? 25! Он 96-го года рождения».
После этого гости студии не стали продолжать разговор на эту тему.
Отметим, что на сайтах «Спартака» и РПЛ датой рождения Умярова указано 27.06.2000.
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