Шалимов заявил, что игроку «Спартака» Умярову 25 лет, а не 20

Бывший главный тренер «Ахмата», «Химок» и «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову на самом деле не 20 лет, а 25.

Он перешел в «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года. С тех пор провел за первую команду 42 матча.

«Умярову знаете, сколько лет? — сказал Шалимов. — 22? 25! Он 96-го года рождения».

После этого гости студии не стали продолжать разговор на эту тему.

Отметим, что на сайтах «Спартака» и РПЛ датой рождения Умярова указано 27.06.2000.