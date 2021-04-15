Малафеев считает, что «Локомотив» может занять второе место в РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что московсокий «Локомотив» должен занять второе место в чемпионате России по итогам текущего сезона.

«Мне нравится игра «Локомотива». Команда действительно выглядит хорошо после зимнего перерыва. Марко Николич проделывает хорошую работу. Даже с учетом того, что красно-зеленые пока что играют без Антона Миранчука, ключевого футболиста команды. Думаю, что «Локомотив» может побороться за второе место. А если «Зенит» по каким-то причинам упустит свое преимущество, то и за первое», — цитируют Малафеева «Известия».

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 54 балла. У «Локомотива» 46 очков и 3-я позиция.