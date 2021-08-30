Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном назначении на пост главного тренера Паулу Фонсеки

18:35
Теги:

Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» внес ясность в ситуацию вокруг главного тренера команды.

— В СМИ появилась информация о том, что клуб может вступить в переговоры с Паулу Фонсекой. Насколько она соответствует действительности? - вопрос Зеленову.

— Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу — все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Вячеслав Короткин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Дзюба получает в «Зените» 348 миллионов рублей в год, звезды российского пляжного футбола — 1,2 миллиона
Короли мира, но лишь на день. Уже сегодня победу пляжников на ЧМ забыли все
Максим Чужков: «Праздновать чемпионство будем до упаду! Выпьем лимонадика — и по домам»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
19
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22