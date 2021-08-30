В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном назначении на пост главного тренера Паулу Фонсеки

Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» внес ясность в ситуацию вокруг главного тренера команды.

— В СМИ появилась информация о том, что клуб может вступить в переговоры с Паулу Фонсекой. Насколько она соответствует действительности? - вопрос Зеленову.

— Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу — все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего.