Мелкадзе потребуется еще месяц на восстановление

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжает восстанавливаться от стрессового повреждения, сообщает сайт красно-белых.

По оценкам медицинского штаба, на возвращение в строй форварду понадобится еще около 30 дней.

В этом сезоне Мелкадзе принял участие только в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина».