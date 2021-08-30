Мелкадзе потребуется еще месяц на восстановление
19:30
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжает восстанавливаться от стрессового повреждения, сообщает сайт красно-белых.
По оценкам медицинского штаба, на возвращение в строй форварду понадобится еще около 30 дней.
В этом сезоне Мелкадзе принял участие только в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-08-30-melkadze_potrebuyetsya_yeshche_mesyats_na_vosstanovleniye/
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