В «Спартаке» отреагировали на слова агента Витории о возможной отставке тренера

В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможной отставке главного тренера Руя Витории. Ранее агент тренера Мохаммед Афзал в ответ на вопрос «РБ Спорт» о взможной оставке сказал: «Подождите один час, хорошо?»

«Руй Витория никуда не уходит — он об этом четко сказал на пресс-конференции, сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов. — Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм».

10 сентября «Спартак» уступил ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ. Единственный мяч забил Антон Заболотный.