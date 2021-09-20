В «Спартаке» отреагировали на слова агента Витории о возможной отставке тренера
22:52
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможной отставке главного тренера Руя Витории. Ранее агент тренера Мохаммед Афзал в ответ на вопрос «РБ Спорт» о взможной оставке сказал: «Подождите один час, хорошо?»
«Руй Витория никуда не уходит — он об этом четко сказал на пресс-конференции, сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов. — Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм».
10 сентября «Спартак» уступил ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ. Единственный мяч забил Антон Заболотный.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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