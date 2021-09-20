Клаудиньо о первом голе за «Зенит»: «Я счастлив! Надеюсь, климат и впредь не будет мешать забивать»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свой первый гол за команду в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1).

«Я счастлив! В первую очередь, потому что мы победили, и потому что забил свой первый гол за «Зенит»! Я очень ждал его, старался отличиться, чтобы помочь команде одержать победу, и сегодня это наконец-то произошло. Малком радовался моему голу даже больше, чем я? Да! Малком поддерживает меня с самого первого моего дня в «Зените», и это особенно заметно на поле, где он помогает мне показывать мою лучшую игру, а я — ему. И вместе мы будем помогать «Зениту» побеждать и брать чемпионский титул. Так что, повторюсь, я счастлив, и Малком тоже! Пусть этот гол станет первым из многих.



Конечно, в самом начале было довольно прохладно, но как только прошли первые минут, я разогрелся, привык и уже не замечал низкой температуры. Слава Богу, даже непривычная погода не помешала мне забить, так что, надеюсь, и впредь климат не будет мешать мне помогать команде добиваться побед своими голами и результативными передачами», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Клаудиньо.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года. 24-летний бразилец провел 5 матчей за команду из Санкт-Петербурга, помимо гола в матче с «Рубином» хавбек записал на свой счет результативную передачу, которая также стала для него первой в российском клубе.