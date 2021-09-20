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Пономарев назвал причину поражения «Спартака» от ЦСКА в дерби

22:52
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«В поражении «Спартака» нельзя никого обвинить, все решила воля случая. У них было два момента, но сначала не забил Понсе, а потом выручил Акинфеев. Счет мог быть ничейным, и он бы устроил обе команды. Витория все правильно сделал: и установка игроков была слаженной, и футболисты быстро бегали. Его не стоит увольнять, иначе возникнет тренерская чехарда, тем более, он уже притирается потихоньку, но не все получается. Причиной поражения «Спартака» является невезение, нереализация своих моментов, а Заболотный пробил один раз и вот вам результат», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке в РПЛ с 10 баллами.

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр