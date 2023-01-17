Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

В «Спартаке» отреагировали на многочисленные слухи вокруг Промеса

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» отсутствие нападающего Квинси Промеса на сборах команды в ОАЭ.

— Много слухов и непроверенной информации вокруг Промеса. Поступали ли в «Спартак» какие-либо просьбы или требования по поводу игрока от властей Нидерландов?

— Мы оперируем фактами, а не слухами. По ситуации с Квинси клуб сделал заявление, на эту тему также высказался главный тренер. Промес попросил начать подготовку индивидуально, мы пошли ему навстречу, сейчас футболист работает с молодежным составом, но при этом находится на постоянной связи с тренерским штабом.

13 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что руководство клуба разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В этом сезоне 31-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
7
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID
В «Спартаке» уверены, что клуб успеет выполнить требования МВД для максимальной посещаемости в 2023 году
В «Спартаке» заявили, что договоры с новыми футболистами будут защищены юридически
Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»
Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем, будет хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Глеб: «Не исключаю, что Дзюба перейдет в медиалигу»

Колосков: «Идея распустить сборную — бред сумасшедшего»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости