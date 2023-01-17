Колосков: «Идея распустить сборную — бред сумасшедшего»

Почетный президент Российского Футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал идею распустить сборную России на время отстранения от международных соревнований.

«Сборная России обязательно должна собираться и проводить товарищеские матчи. Игрокам важно общаться друг с другом, с тренерским штабом. Чем больше товарищеских матчей, тем лучше. Игры с любыми соперниками, пусть это даже сборные Киргизии или Таджикистана, помогают поддерживать игровую форму. Идея распустить сборную — бред сумасшедшего. Мы же не на 10 лет отстранены. Санкции рано или поздно снимут, и мы должны быть готовы. Спросите у любого игрока, он вам ответит, что приезжать в расположение сборной — это почет. К тому же, болельщики любят смотреть игры национальной команды. Поэтому все правильно делает РФС — надо играть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в планах РФС значится пять товарищеских матчей для национальной сборной России в 2023 году. Первая игра должна состояться в марте.

Так же сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.