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Колосков: «Идея распустить сборную — бред сумасшедшего»

Виталий Косик
Корреспондент
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Почетный президент Российского Футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал идею распустить сборную России на время отстранения от международных соревнований.

«Сборная России обязательно должна собираться и проводить товарищеские матчи. Игрокам важно общаться друг с другом, с тренерским штабом. Чем больше товарищеских матчей, тем лучше. Игры с любыми соперниками, пусть это даже сборные Киргизии или Таджикистана, помогают поддерживать игровую форму. Идея распустить сборную — бред сумасшедшего. Мы же не на 10 лет отстранены. Санкции рано или поздно снимут, и мы должны быть готовы. Спросите у любого игрока, он вам ответит, что приезжать в расположение сборной — это почет. К тому же, болельщики любят смотреть игры национальной команды. Поэтому все правильно делает РФС — надо играть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в планах РФС значится пять товарищеских матчей для национальной сборной России в 2023 году. Первая игра должна состояться в марте.

Так же сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд в международные турниры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-ideya-raspustit-sbornuyu-bred-sumasshedshego-my-zhe-ne-na-10-let-otstraneny/
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7
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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