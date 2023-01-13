Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:13

«Спартак» сделал заявление по ситуации с Промесом

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» сделал заявление по ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний футболист попросил руководство начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами и клуб удовлетворил его просьбу.

Ранее «СЭ» сообщал, что нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ, который пройдет с 13 по 17 января.

11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

«Спартак» объявил состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Источник: ФК Спартак
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
10
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Житель Соледара рассказал о первых часах пребывания российской армии в городе
В Польше опровергли связь между методами Киева и «свободным миром»
МИД Украины объявил о подготовке проекта резолюции о спецтрибунале против РФ
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Спартак» объявил состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ
Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов
Галактионов: «Эмоциональный фон сейчас будет немного падать, потому что пойдет наслойка — и ежедневные, и двухразовые занятия»
«Факел» опубликовал состав на первый тренировочный сбор в Турции
Гендиректор «Динамо» назвал главные открытия и разочарования первой части сезона
«Динамо» было автором идеи, а РФС принял революционное решение». Пивоваров — о новом формате Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» объявил состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости