В «Спартаке» отреагировали на информацию о неучастии Мирзова в матче за «Химки»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов пропустит матч 7-го тура РПЛ между командами.
«Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды — в договоре никто этого и не запрещает, — отметил Зеленов. — Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное — спекуляции, выглядит как давление на «Химки», которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле».
Напомним, в последние дни трансферного окна Мирзов перешел в аренду из «Спартака» в подмосковный клуб.
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет сегодня, 11 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
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