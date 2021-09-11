В «Спартаке» отреагировали на информацию о неучастии Мирзова в матче за «Химки»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов пропустит матч 7-го тура РПЛ между командами.

«Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды — в договоре никто этого и не запрещает, — отметил Зеленов. — Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Все остальное — спекуляции, выглядит как давление на «Химки», которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле».

Напомним, в последние дни трансферного окна Мирзов перешел в аренду из «Спартака» в подмосковный клуб.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет сегодня, 11 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.