«Локомотив» — «Крылья Советов»: болельщики освистали вратаря самарцев перед вторым таймом
Болельщики «Локомотива» освистали голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева во время выхода команд на второй тайм матча 7-го тура Тинькофф РПЛ.
Напомним, что у 22-летнего вратаря конфликт с болельщиками железнодорожников, который берет начало с финала последнего Кубка России.
В том матче, который прошел в мае этого года, когда «Локомотив» забил первый гол, то болельщики начали кричать нелицеприятные вещи в адрес «Крыльев». Когда самарцы сравняли счет, то Ломаев поднес руку к ушам и дал понять, что не слышит их. После этого фанаты стали закидывать Ломаева бутылками, а позже стали атаковать его в соцсетях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю