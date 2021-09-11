В «Химках» объяснили спортивным принципом неучастие Мирзова в игре со «Спартаком»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не примет участия в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» по спортивному принципу.
«Мирзов пропустит матч против «Спартака». Резиуан долго не играл в основном составе — сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов. Никакой договоренности со «Спартаком» о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того», — приводит Sport24 слова Терюшкова.
Мирзов перешел в «Химки» из «Спартака» на правах аренды 7 сентября, в последний день летнего трансферного окна в России.
Матч «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, начало — в 19.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-09-11-mirzov-propustit-match-protiv-spartaka
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