В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Федун потерял 99 процентов состояния

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленова прокомментировал информацию, что владелец клуба Леонид Федун потерял 99 процентов состояния.

«Мы не знакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ. Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всем остальном, что говорилось на исполкоме — как Леонидом Федуном, так и другими представителями. Там много интересного», — сказал Зеленов.

Ранее Федун заявил «СЭ», что продолжит финансировать «Спартак», несмотря на сложности.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.